Британский премьер Джонсон попал в коррупционный скандал

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подозревают в использовании денег партийных спонсоров на личные цели.

Как сообщает Reuters, избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении ремонта в резиденции премьер-министра на Даунинг стрит в Лондоне, указывая на данные о возможном совершении правонарушения.

"По словам оппонентов Джонсона, он мог нарушить британские правила, позволив партийным спонсорам тайно внести десятки тысяч фунтов на роскошный ремонт в его резиденции".

Во время эмоционального выступления в парламенте Джонсон настаивал, что сам покрыл все расходы на ремонт. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, сделал ли он это лишь после того, как начался скандал.

Если Избирательная комиссия найдет доказательства совершения Джонсоном правонарушения, на него может быть наложен штраф в 20 тыс. фунтов или начато отдельное расследование правоохранительными органами.