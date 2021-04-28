Дания в следующем году планирует производить собственные COVID-вакцины

Дания планирует в 2022 году начать производство собственных вакцин для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Метте Фредериксен.

«Как каждый может видеть, читать, чувствовать и слышать, нам необходимо больше вакцин. Поэтому нам нужно наладить производство», - заявила она.

По словам премьера, вакцины от COVID-19 в стране планируют производить частные компании.

Компания Pfizer планирует существенно увеличить объемы производства собственной вакцины от COVID-19 в этом году.

В компании хотят увеличить производство как минимум до 2,4 миллиарда доз в течение текущего года, заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.