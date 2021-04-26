Последнее обновление: 26.04.2021 18:47

В Чехии подтверждена «индийская» мутация коронавируса

Вслед за так называемыми «британской», «южноафриканской» и «бразильской» мутациями коронавируса, в Чехии выявлена «индийская» мутация.

Пока не подтверждено, является ли она более заразной или более устойчивой к современным вакцинам. Однако в настоящее время в Индии наблюдается чрезвычайно высокий уровень инфицирования, сообщило Radio Praha.

В начале апреля местные ученые обнаружили так называемую двойную мутацию, которая, по их мнению, может быть более заразной.

Как сообщил министр здравоохранения Петр Аренбергер, мутация была обнаружена в Градце Кралове, куда ее привезла студентка из Индии. Новый вариант удалось вовремя обнаружить, поэтому мутация не успела широко распространиться.

С конца прошлого года в Чехии «британская» мутация, хотя ее наличие было подтверждено с задержкой. Она более заразна, чем первоначальный вариант коронавируса, но было установлено, что современные вакцины действуют против нее.



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