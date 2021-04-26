В Европе потребовали запретить распознавание лиц

Распознавание лиц следует запретить в Европе из-за «глубокого и недемократического вторжения» технологии в частную жизнь людей. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского надзорного органа по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS).

Представители службы с сожалением напомнили, что Еврокомиссия не прислушалась к предыдущему призыву запретить распознавание лиц в общественных местах.

«Необходим более строгий подход, учитывая, что удаленная биометрическая идентификация, при которой ИИ может способствовать беспрецедентным разработкам, представляет чрезвычайно высокий риск глубокого и недемократического вторжения в частную жизнь людей», - говорится в заявлении.

В EDPS добавили, что продолжат требовать ужесточения подхода к автоматическому распознаванию лиц, походки, отпечатков пальцев и других биометрических или поведенческих сигналов независимо от целей их использования.

Ранее Еврокомиссия представила рамочный законопроект об использования ИИ на территории Евросоюза. Документ запретит эксплуатацию большей части технологий массовой слежки за гражданами, однако не затронет системы распознавания лиц.

В начале апреля 2021 года группа из 56 европейских правозащитных организаций призвала Еврокомиссию полностью запретить технологии распознавания лиц.

В январе правозащитная организация Amnesty International потребовала прекратить использовать распознавание лиц в общественных местах. В организации считают, что биометрическая идентификация людей с помощью камер уличного наблюдения — грубое вмешательство в личную жизнь граждан.