В Индии построят боле 500 кислородных станций

На фоне резкого обострения ситуации с COVID-19 правительство Индии приняло решение о строительстве 551 станции по производству медицинского кислорода. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Индии сообщает Синьхуа.

Отмечается, что это решение приобретает особое значение в связи с повсеместной нехваткой кислорода в больницах для пациентов с COVID-19. Особенно сложная ситуация наблюдается в Дели в последние несколько дней.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Кроме того, станции будут в значительной степени способствовать обеспечению доступности кислорода на уровне округов», - говорится в публикации.

В последние дни коронавирус в Индии распространяется крайне высокими темпами. Министерство здравоохранения 25 апреля заявило о рекордных почти 350 тыс. новых случаев заражения, умерли 2767 заболевших. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 16,9 млн, а летальных - более 192 тыс.

Катастрофическая ситуация наблюдается в индийских больницах. Многие медучреждения сообщают о недостатке медицинского кислорода и лекарств для тяжелобольных.

Причиной стремительного распространения инфекции стал новый, более заразный и опасный вариант коронавируса, который сформировался на территории Индии.