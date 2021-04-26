Последнее обновление: 26.04.2021 10:35

Беларусь не будет сокращать свои посольства в европейских странах и Украине

Беларусь не будет сокращать свои посольства в европейских странах и Украине. Об этом в эфире белорусского зомбоящика сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Есть понимание следующего: закрыв однажды то или иное загранучреждение, труднее потом будет его открыть. Поэтому белорусская сторона продолжить взаимодействовать со всеми государствами, но, конечно, будет смотреть на отношение к ней», - сказал он.

В то же время будут сокращаться посольства там, где Беларуси невыгодно их держать в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну.

«Если будут какие-то нюансы, которые не позволят нам осуществлять дипломатическое присутствие в той или иной стране, то мы будем принимать соответствующие решения», - добавил Макей.

Он также заявил о готовности властей строить нормальные отношения со всеми партнерами, включая представителей коллективного Запада. Но если «кто-то не желает этого, то придется искать более надежных союзников в иных регионах». При этом Россия остается основным союзником и партнером для Беларуси.

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