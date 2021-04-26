Последнее обновление: 26.04.2021 10:35

ЕС планирует принимать привитых одобренными европейским регулятором препаратами туристов

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье.

«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», - сказала председатель Еврокомиссии, которую цитирует tut.by.

Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.

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