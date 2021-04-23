Последнее обновление: 23.04.2021 09:28

К бывшему следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката

Адвокат Мария Колесова-Гудилина пятый день не может попасть в СИЗО КГБ к своему подзащитному — бывшему следователю Евгению Юшкевичу. Об этом сообщила в твиттере девушка Юшкевича Валерия Эйсмант.

«В нашей стране уже были такие кейсы. И я подозреваю, что Женю могли куда-либо вывезти. Другого объяснения недопуска адвоката я не нахожу. Также как и не нахожу себе места от полного отсутствия информации о нем», - написала она.

Бывшего следователя и сооснователя проекта ByChange Евгения Юшкевича задержали 19 апреля. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статье об акте терроризма (статья 289 УК).



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