Бундестаг утвердил новые национальные правила борьбы с коронавирусом

Парламент Германии в среду принял новый масштабный закон о борьбе с пандемией коронавируса, который предусматривает единый набор ограничений для всей страны.

До сих пор федеральное правительство технически отвечало за ограничения, но в децентрализованной федеральной структуре страны 16 земель могли свободно применять эти руководящие принципы по своему усмотрению, пишет Deutsche Welle.

Федеральные земли все чаще расходятся в том, как выполнять согласованные ими руководящие принципы, что приводит к огромным различиям по действующим правилам. Некоторые земли открывались, несмотря на экспоненциальный рост заражений, в то время как другие оставались закрытыми.

Столкнувшись с такой непоследовательностью, правительство канцлера Ангелы Меркель приняло этот закон, чтобы юридически обязать, а не уговаривать земли совершить определенные действия при определенных обстоятельствах.

16 федеральных земель все еще могут заблокировать закон в четверг в Бундесрате, верхней палате парламента Германии, однако этот вариант маловероятен.

Закон говорит, что если в городах или районах превышен семидневный уровень заболеваемости в 100 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение трех дней подряд, то местные власти должны:

ограничить личные контакты одной семьей и одним другим лицом, кроме детей младше 14 лет. Исключения включают встречи супругов и партнеров или осуществление прав опеки.

ввести комендантский час с 22:00 до 5:00 с исключениями для пеших прогулок и бега трусцой до полуночи, а также исключение для чрезвычайных ситуаций, профессиональной практики, ухода за животными или по другим важным причинам.

магазины второстепенной важности допускают посетителей только с отрицательным результатом теста на COVID-19 и по предварительной записи. Если показатель заболеваемости превышает 150, клиенты могут забрать только предварительно заказанные товары.

ограничить очное обучение в школах, если уровень заболеваемости превышает 165. Возможны исключения для выпускных классов и специальных школ.

ограничить присутствие на похоронах до 30 человек.

Закон будет действовать до 30 июня, а любые дальнейшие изменения будут требовать одобрения парламента.