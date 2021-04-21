Johnson & Johnson поставит вакцину в Европу с предупреждением о тромбозе

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson решила продолжить поставки в страны Европы вакцины против коронавируса с указанием на этикетке информации о редком побочном действии в виде тромбоза.

J&J будет маркировать свою вакцину согласно рекомендациям европейского медицинского регулятора после того, как его эксперты обнаружили связь между препаратом и возникновением тромбоза.

«Это очень редкий побочный эффект. Мы надеемся, что, сообщая людям и предоставляя им четкие терапевтические и диагностические рекомендации, сможем восстановить уверенность в нашей вакцине», - отметил главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

В компании заверили, что отныне новая упаковка вакцины против коронавируса будет содержать предупреждение о редком побочном эффекте, а также инструкции, как его выявлять и лечить.

На прошлой неделе компания Johnson & Johnson прекратила поставки вакцины в страны Европы после того, как американские чиновники рекомендовали приостановить ее использование, обнаружив шесть случаев тромбозов среди почти 7 млн человек, привитых против COVID-19.

Впоследствии в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) также подтвердили об этом побочном действии, но призвали рассматривать его как "очень редкое" и вносить соответствующую маркировку на этикетку препарата.

В ЕС аналогичная вакцина производится бельгийским филиалом Johnson & Johnson. Этот препарат требует введения только одной дозы, в отличие от других вакцин, и может храниться в обычном холодильнике.