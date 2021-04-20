Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 345998 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 апреля 2021 года выросло до 345998 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2443 человек.

Выздоровели и выписаны 336227 (+742) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2443 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 888 человек (9,54% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5685902 (+9307) теста на коронавирус.