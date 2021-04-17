Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 342923 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 апреля 2021 года выросло до 342923 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2413 человек.

Выздоровели и выписаны 333373 (+1401) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1384 человека (7,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5647213 (+19379) тестов на коронавирус.