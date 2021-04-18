Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 344223 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 апреля 2021 года выросло до 344223 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2423 человек.

Выздоровели и выписаны 334852 (+1479) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1300 человек (6,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5666746 (+19533) тестов на коронавирус.