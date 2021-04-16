Последнее обновление: 16.04.2021 17:31

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 341539 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 апреля 2021 года выросло до 341539 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2403 человек.

Выздоровели и выписаны 331972 (+1489) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1516 человек (8,03% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5627834 (+18875) теста на коронавирус.

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