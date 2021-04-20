ГУБОП обновил список «экстремистских» Telegram-чатов

ГУБОП обновил список Telegram-чатов, признанных судами экстремистскими.
На сегодня перечень «экстремистских» чатов выглядит так:
NEXTA-live (НЕХТА-live) и NEXTA (НЕХТА),
LUXTA,
Мозырь 97%,
Водители 97,
Брест: Слухи и факты,
МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ,
Беларусь головного мозга,
Каратели Беларуси,
Витебск 97,
МотолькоПомоги,
Гродно 97%,
Гомель Советский 97,
Речица для Жизни ЧАТ,
Брест 97%,
Я ВЫХОЖУ / МКБ,
Чат группы Каратели,
Чат невероятного Витебска,
Могилев 97%,
Бобруйск 97%,
Осиповичи для жизни,
Бульвар Непокоренных.
При этом «экстремистскими» признаны логотип и водяной знак NEXTA.