Литва выдала белорусам 805 разрешений на въезд по гуманитарным причинам.

Из них 376 белорусов уже въехали в Литву и находятся в стране, сообщает МИД Литвы.

Кроме того, 133 белоруса прибыли в Литву и обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Литва выдает такие разрешения белорусам с 11 августа. Для ее получения белорусы должны обратиться в посольство Литвы за получением шенгенской визы и подтвердить наличие особых гуманитарных причин для въезда.

Такие разрешения выдаются белорусским гражданам, пострадавшим от режима и репрессий или политическим преследованиям.