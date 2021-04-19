Последнее обновление: 19.04.2021 14:28

Израиль и Греция подписали рекордное оборонное соглашение

Израиль и Греция подписали крупнейшее в истории страны соглашение о закупках в оборонной сфере на 1,65 миллиарда долларов.

В рамках контракта израильский оборонный подрядчик Elbit Systems обязуется в течение 22 лет создать и ввести в эксплуатацию учебный центр для военно-воздушных сил Греции, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

Согласно планам, этот центр оснастят десятью учебно-тренировочными самолетами М-346 итальянского производства. В рамках соглашения Elbit также будет поставлять комплектующие для модернизации и эксплуатации греческих самолетов Т-6.

«Я уверен, что эта программа увеличит возможности и усилит экономики Израиля и Греции, соответственно, партнерство между нашими странами углубится на оборонном, экономическом и политическом уровнях», - отметил глава внешнеполитического ведомства Израиля Бени Ганц.

Ранее сообщалось, что в рамках открытия Грецией туристического сезона 2021Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит гражданам, вакцинированным против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами. Оба государства уже имеют так называемые зеленые паспорта, функционирующие внутри стран.



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