Чехия отказалась от российской АЭС после скандала с «Петровым и Бошировым»

Власти Чехии планируют исключить «Росатом» из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» после выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, к которому, как утверждают власти республики, причастны российские спецслужбы. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Участие «Росатома» в конкуре вместе с американской Westinghouse, французской EDF и южнокорейской KHNP «представляется маловероятным», сообщил Гавличек, добавив, что инцидент в Врбетице «совершенно точно повлечет последствия», если подтвердится, передает ТАСС.

Он добавил, что официальное решение правительства ожидается через несколько дней.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны, совмещающий эту должность с постом главы МВД, Ян Гамачек заявили, что правительство Чехии обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

Чешская полиция объявила в розыск двух граждан России, имеющих при себе несколько паспортов, в том числе на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля Прага объявила, что высылает 18 российских дипломатов и намерена «привлечь к отвественности» виновников инцидента, который закончился с человеческими жертвами. В ответ российский МИД объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовал, чтобы они в течение суток покинули Москву.

«Росатом» три недели назад получил одобрение чешского правительства, чтобы участвовать в конкурсе за контракт стоимостью 6 млрд евро, в рамках которого требуется заменить один из четырех энергоблоков построенной еще в 1980х АЭС.

Работы на станции, обеспечивающей 20% потребностей Чехии в энергии, должны начаться не позднее 2029 года и завершиться вводом реактора в испытательный режим в 2036-м.