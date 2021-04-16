Украинского правозащитника выдворили из Беларуси и склоняли к показаниям против жены

Украинского правозащитника Владимира Яворского выдворили из Беларуси, а перед тем заставляли давать показания против жены. Об этом Яворский сообщил в своем Facebook.

По его словам, в понедельник, 12 апреля в их квартиру в Минске пришли с повторным обыском. Он длился три часа, были изъяты старые документы и телефоны. По словам Яворского, силовики искали "то, чего на самом деле у нас не было, поэтому найти это было невозможно". Он объясняет, что не может раскрывать детали, потому что проходит свидетелем по уголовному делу и подписывал документ о неразглашении тайны следствия.

После этого Яворского попросили поехать с правоохранителями. Правозащитник пишет, что допрос длился несколько часов и сопровождался психологическим и физическим насилием.

"Спрашивали о моей деятельности, а также деятельности моей жены, Татьяны Гацуры-Яворской, которую признали подозреваемой и задержали неделю назад, после первого обыска. Конечно, о праве не давать показаний против себя или родственников никто не вспоминал и слышать не хотел, и об адвокате никто не вспоминал.

В конце допроса мне сообщили, что у меня есть 48 часов, чтобы выехать из страны вместе с детьми из соображений нашей безопасности. При этом меня угрожали задержать по уголовному делу, а детей поместить в специальные заведения. Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Никаких документов об этом конечно предоставлено не было, но звучало вполне убедительно", - пишет Яворский.

Он сообщает, что в среду, 14 апреля вылетел из Минска во Львов вместе с сыном, а трое старших детей остались в Минске.

Впоследствии вечером 15 апреля Татьяну Гацуру-Яворскую выпустили из СИЗО без предъявления обвинений, но оставили в статусе подозреваемой.

Татьяна является руководительницей общественного объединения "Звено". Вместе с ней задержали также активисток Юлию Семенченко и Наталью Тренину.

Все они были среди организаторов фотовыставки "Машина дышит, а я - нет", посвященной белорусским медикам, которые борются с пандемией коронавируса и политизацией системы здравоохранения. Экспозицию открыли 30 марта, однако уже на следующий день санитарные службы и спасатели якобы обнаружили нарушения. Организаторы перенесли выставку в онлайн, а после задержаний вообще закрыли ее.

"По моему мнению, Украина должна реагировать на подобные действия. Это не просто мое личное дело. Это не только вопрос о массовых преследованиях правозащитников в Беларуси за вполне повседневную правозащитную работу. Меня все время удивляет, когда Украина обижается на то, что другие страны только "обеспокоены" проблемами нашей страны, но при этом почти не реагирует на ситуацию "у себя под носом", в Беларуси, где уже около 350 политзаключенных, и это количество растет с каждым днем​​", - отмечает Яворский.