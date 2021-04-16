Последнее обновление: 16.04.2021 17:31

Турция ввела запрет на использование криптовалют

Центробанк Турции впервые оформил законодательный запрет на использование криптовалют в финансовых расчетах напрямую или через посредников. Соответствующие правила регулирования опубликованы в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

Запрет вступает в силу с 30 апреля текущего года и касается осуществления любых операций с криптовалютами в расчетах между гражданами и организациями. Криптовалюты в республике формально перестают быть доступным платежным средством между контрагентами через посредников или напрямую для покупки товаров и услуг, сообщает ТАСС.

Официально зарегистрированные и лицензированные финансовые платформы, сервисы и платежные системы в Турции, работающие или имеющие возможность работать с криптовалютами, лишаются права оказывать какие-либо услуги по расчетным операциям с ними — перевод средств между кошельками или их вывод в фиат. На данный момент не ясно, смогут ли лицензированные в Турции банки или сам ЦБ официально оказывать такие услуги вместо независимых сервисов.

Центробанк на текущем этапе не будет обслуживать, гарантировать, регулировать исполнение сделок с криптовалютами. ЦБ отметил, что такие трансакции несут серьезные риски для договаривающихся сторон, в том числе ввиду отсутствия какого-либо эффективного контроля со стороны официальных регуляторов.



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