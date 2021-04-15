Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева

Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало присуждена премия имени Льва Копелева за мир и права человека за 2021 год.

Награда вручается за "мужественную борьбу за демократию и против фальсификации президентских выборов в Беларуси".

Престижная немецкая премия названа в честь известного русского писателя и правозащитника, вручается в Кельне с 2001 года.

В связи с эпидемией коронавируса церемония присуждения премий проводится онлайн, дата будет названа позже. Ожидается, что на церемонии выступит премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.