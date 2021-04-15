Мужа правозащитницы Татьяны Гацура-Яворской депортируют из Беларуси

Мужа правозащитницы и директора просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяны Гацура-Яворской депортируют из Беларуси на 10 лет.

Владимир Яворский должен покинуть Беларусь в течение трех дней.

Татьяна находится в минском СИЗО на улице Володарского с 5 апреля. Ей должны предъявить обвинение сегодня или отпустить.

Белорусские правозащитники признали Татьяну Гацуру-Яворскую политзаключенной.

В семье Гацура-Яворских четверо детей, двое из них несовершеннолетние.

6 апреля в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По словам ее мужа, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Гацуру-Яворскую, а также активисток «Звена», в том числе Наталью Тренину и Юлию Семенченко, доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

8 апреля прошли административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще три получили по семь суток ареста. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику правоохранительных органов. «Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал Яворский.

Татьяна Гацура-Яворская и Наталья Тренина организовали выставку «Машина дышит, а я — нет», посвященную белорусским врачам, борющимся с коронавирусом и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники.