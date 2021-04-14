Последнее обновление: 14.04.2021 13:30

Турция будет требовать ПЦР-тесты до 31 мая

МВД Турции разослало циркуляры об ограничительных мерах, вступающих в силу с 14 апреля.

Согласно опубликованному документу, продлено требование об обязательном наличии ПЦР-теста на коронавирус при въезде на территорию Турции.

«Согласно ранее разосланному циркуляру, обязательство для всех въезжающих в нашу страну предоставлять отрицательный результат теста SARS-CoV-2 PCR, сделанный за последние 72 часа, на всех наземных, морских и воздушных пограничных пунктах пропуска до 15 апреля, будет действовать до 31 мая 2021 года», - говорится в заявлении МВД.

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