МЭА повысило оценку по росту спроса на нефть в 2021 году

Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) против падения на 8,7 млн б/с в 2020 году, и этому способствуют благоприятные макроэкономические прогнозы, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Агентство повысило свою оценку по спросу на 230 тыс. б/с по сравнению с мартовской.

Ожидается, что спрос на нефть в мире в 2021 году достигнет 96,7 млн б/с. «В расчет взяты более благоприятные прогнозы по экономике и крепкие операционные индикаторы», - говорится в отчете.

В МЭА отмечают, что восстановление спроса все еще остается хрупким на фоне того, что число заболевших коронавирусом в странах — потребителях нефти все еще увеличивается. Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году восстановится на 610 тыс. б/с против падения на 1,3 млн б/с в 2020 году. Поставки нефти от США в этом году продолжат снижаться еще на 100 тыс. б/с после падения на 600 тыс. б/с в 2020 году, ожидают в МЭА.