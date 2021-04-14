Светлана Тихановская проведет переговоры с генсеком Совета Европы

19 апреля Светлана Тихановская созвонится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Согласно информации, стороны "обсудят пытки в Беларуси, обвинения политических лидеров в террористической деятельности, а также подготовку к инклюзивному диалогу с белорусским обществом и роль Совета Европы в решении политического кризиса в Беларуси".

В эти дни пройдет Парламентская Ассамблея Совета Европы, на которой будут рассматриваться две резолюции по Беларуси: о нарушениях прав человека и новых выборах президента.