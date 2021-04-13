КГБ подтвердил задержание Александра Федуты

КГБ Беларукси созналось в том, что стоит за похищением в Москве политтехнолога Александра Федуты.

"Задержание произошло в рамках расследования возбужденного уголовного дела в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", - сообщили в КГБ.

Федута проходит по одному уголовному делу с Григорием Костусевым.

На данный момент нет точной информации, где именно был задержан Александр Федута. Ранее сообщалось, что он пропал в Москве.