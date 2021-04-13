Правительство Германии утвердило единые COVID-правила по всей стране

Кабинет министров Германии одобрил изменения в законодательстве, чтобы предоставить федеральному правительству больше полномочий по обеспечению соблюдения правил в отношении коронавируса в немецких землях.

Изменения в немецком законе о защите от инфекций теперь должны быть приняты в бундестаге, пишет Deutsche Welle..

В случае утверждения новый "федеральный экстренный тормоз" будет означать, что любой регион в любой земле с высоким уровнем заболеваемости будет юридически обязан соблюдать единый набор правил, установленных федеральным правительством.

Поскольку в Германии существует федеративная система, каждая из 16 земель применяла правила по своему усмотрению. Это привело к тому, что в одних землях меры были более мягкими, а в других - более строгими.

По новым правилам ограничения будут применяться в районе или городе, где семидневная заболеваемость новыми случаями COVID превышает 100 на 100 000 населения в течение как минимум трех дней подряд. Когда уровень заболеваемости упадет ниже этого уровня в течение трех дней подряд, ограничения будут сняты.

Собрания людей из разных домохозяйств будут ограничены. Разрешается контакт с одним человеком за пределами домохозяйства, при этом не более пяти человек могут находиться вместе.

Розничные магазины, в том числе хозяйственные, должны быть закрыты. Супермаркеты и аптеки могут оставаться открытыми. Театры, музеи, зоопарки, общественные бассейны и тренажерные залы должны оставаться закрытыми. В ресторанах можно заказать еду на вынос, а туристические поездки в отели запрещены.

Правительство, возглавляемое Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, хочет ускорить получение одобрения в парламенте. Однако сроки введения в действие новых правил остаются неясными.