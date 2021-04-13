Цена биткоина приблизилась к отметке $63 тыс.

Первая криптовалюта обновила исторический максимум в районе отметки $62 800, согласно данным CoinDesk.

Стремительный рост биткоина оживил остальной рынок. Новый максимум выше $2200 установил и Ethereum.

Общая капитализация рынка составляет $2,19 трлн, индекс доминирования биткоина — 52,8%.

Подъему рынка криптовалют способствует растущее их признание в мире традиционными платежными системами, включая Visa и PayPal, а также инвесторами. Goldman Sachs и Morgan Stanley ранее объявили, что будут предлагать своим состоятельным клиентам возможность инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.