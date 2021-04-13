Последнее обновление: 13.04.2021 12:40

В Euronews узнали о закрытии канала в Беларуси из СМИ

В Euronews прокомментировали закрытие канала в Беларуси.

«Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ», - говорится в комментарии телеканала.

В Euronews обещают сделать все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала.

А пока зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.

Министерство информации 12 апреля исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. На сайте ведомства сообщалось, что срок действия ранее выданного Euronews разрешения на вещание в Беларуси истек.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование