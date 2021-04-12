Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

На границе с Беларусью, в пределах Ривненской области, введены дополнительные временные ограничения. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Варашского районов Ривненской области введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении.

Введенные ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.

В частности, вводятся ограничения относительно запрета: проведения различного рода работ с 22.00 до 06.00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме работ, связанных с сельскохозяйственной деятельностью на собственных земельных участках (паях), находящихся в этой полосе, с обязательным, заблаговременным, не позднее 6 часов до начала работ, информированием подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого будут проводиться такие работы);

движения транспортных средств и лиц (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы и не обеспечивают передвижение с установленными пунктами пропуска через государственную границу с 22.00 до 06.00;

стоянки транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, которые не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска (контрольными постами) в ожидании пересечения государственной границы;

движения (съезда) транспортных средств в объезд (из) автомобильных дорог, посадки и высадки лиц, оставления транспортных средств, любых товаров и предметов, разгрузки или загрузки имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктами пропуска;

осуществления любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли), без предварительного, не позднее чем за 24 часа до начала их проведения, информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого проводятся полеты; водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;

выхода маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без предварительного, не позднее чем за 1 час, информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого осуществляется выход;

проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного, не позднее чем за 24 часа, информирования подразделений охраны государственной границы, в зоне ответственности которых они проводятся;

остановки поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении, при выезде из таможенной территории Украины.

В случае вынужденной остановки поезда по техническим или иным причинам во время следования, дежурный по железнодорожной станции «Сарны» немедленно сообщает об этом старшему пограничных нарядов в пунктах контроля и старшему дежурной смены отдела таможенного оформления, при этом перевозчик обязан принять меры по сохранению целостности груза.