Последнее обновление: 01.04.2021 18:23

В Египте оценивают ущерб от блокирования Суэцкого канала в $1 млрд

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ущерб от блокировки Ever Given может достичь $1 млрд.

"Будет подсчитан ущерб от повреждений и потерь, а также расходы на земснаряды. Оценка дойдет до миллиарда долларов и немного больше", - cказал Рабиа.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит компании Evergreen Marine.

Более трехсот судов стояло в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом.

29 марта гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сняли с мели и он возобновил движение по водному каналу.



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