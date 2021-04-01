Последнее обновление: 01.04.2021 14:24

В Австрии впервые обнаружили «бразильскую» мутацию коронавируса

На территории Австрии в марте впервые зафиксировано заражение человека бразильской мутацией коронавируса, известной как "P.1". Об этом сообщает в среду австрийская газета Kurier.

"Бразильский вариант P.1 уже прибыл и в Австрию: в среду Агентство здравоохранения и продовольственной безопасности (AGES) сообщило, что мутации обнаружили у молодой женщины. Это - первое обнаружение этого варианта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была контактным лицом другой женщины, которая ранее вернулась в Швейцарию из Бразилии. Положительный тест на коронавирус она получила 13 марта в австрийском Тироле, хотя именно заражение произошло ранее в швейцарском Цюрихе.

"С помощью молекулярных исследований вариант P.1 был подтвержден 26 марта Институтом молекулярной биотехнологии Академии наук (IMBA) в Вене", - говорится в сообщении.

Согласно AGES, в данный момент у женщины, инфицированной бразильской мутацией коронавируса, наблюдаются лишь легкие симптомы заболевания.

Бразилия сейчас переживает вспышку заболеваний, связанную с новым штаммом вируса и массовыми летними путешествиями. По количеству больных и смертей от COVID-19 страна занимает второе место в мире после США. За минувшие сутки от коронавируса в стране умерло 3 780 человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.



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