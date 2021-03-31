Тихановская анонсировала второй этап подготовки к переговорам с режимом Лукашенко

Светлана Тихановская заявила, что считает законченным первый этап подготовки к переговорам с агрохунтой и пора начинать второй.

«Сегодня я подвожу итоги первого этапа подготовки к переговорам и объявляю второй этап работы. Меньше чем за две недели мы собрали более 760 000 голосов за мирное решение кризиса путем переговоров. Мы вернули себе голос – и его услышали все», - объяснила она.

«В США и Германии, Норвегии и Литве, Словении и Финляндии, Швеции и Австрии поддержали нас. Парламентская Ассамблея ОБСЕ, США и ЕС выступили с заявлениями, что будут помогать нам в организации диалога. Международные партнеры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость беларусов как нации – ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путем. Этим мы отличаемся от режима, который разрушил все контакты и связи и забыл все языки, кроме языка насилия», - подчеркнула она.

«Но он тоже услышал наш голос. Это заметно по попыткам отключать интернет, блокировать сайты, придумывать фейковые рассылки и даже теракты. Но мы уже не остановимся – сколько бы еще преград и пустых обвинений нам ни придумали. Наш голос услышала и Россия. Переговоры не сходят с обсуждений в российских СМИ и кулуарах. Макрон и Меркель разговаривают с Путиным о беларусском диалоге. А значит мы с вами делаем всё делаем правильно», - заключила Тихановская.

На втором этапе подготовки к переговорам она обозначила два направления работы: принуждение к переговорам и их организация.

«Мы знаем, что режим добровольно на них не пойдет. Поэтому наша задача – усиливать внешнее и внутреннее давление и искать новые формы протеста… Каждый из вас может внести вклад в давление на режим. Присоединяйтесь к рабочему движению. Участвуйте в уличных акциях. Снимайте со счетов беларусские рубли и обменивайте их на валюту. Поддерживайте семьи политзаключённых. Помогайте правдивой информации доходить во все уголки страны», - пояснила она.

«Второе направление работы – это подготовка и организация переговоров. Наша задача на ближайшие недели – найти ответ на два главных вопроса: какими будут площадка и формат переговоров?», - сказала Тихановская. – «…наша задача – определить стороны диалога и переговорные группы. Ведь залог эффективных переговоров – выбрать правильных и договороспособных людей, которые хотят вывести Беларусь из кризиса, как и мы. И мы знаем, что такие люди есть».

«Конечно, мы не забываем о наших изначальных требованиях: переговоры возможны только при условии прекращения насилия и освобождения политзаключенных. Это станет первым и главным сигналом к диалогу… И пока мы набираемся сил для уличных акций, ваш голос в опросе, в дискуссиях о переговорах, в разных формах протеста – это лучший способ показать и правительству, и друг другу, что мы, беларусы, готовы взять на себя ответственность за свое будущее. Помните, нам вместе строить новую Беларусь, и никто не сделает этого за нас», - резюмировала Тихановская.