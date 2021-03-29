Во Франции зафиксировали «эльзасский» штамм коронавируса

В историческом регионе Эльзас зарегистрирован новый мутировавший штамм коронавируса. Об этом со ссылкой на данные Регионального агентства здоровья региона Гранд-Эст (исторический Эльзас и Лотарингия на северо-востоке Франции) сообщает местное издание DNA.

Региональное агентство получило от больниц Страсбургского университета данные о распространении особого варианта вируса, который ранее не обнаруживался.

Новый штамм характеризуется мутацией фермента полимеразы, формирующего полимеры нуклеиновых кислот.

В департаментах региона этот вирус обнаружен на уровне 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне среди проведенных ПЦР-тестирований.

Кроме того, в Эльзасе фиксируется значительный рост циркуляции английского варианта коронавируса - 81,1% среди выявленных случаев на прошлой неделе. Южноафриканский и бразильский штаммы составляют 5,6% инфицирований.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 37 014 новых инфицирований; произошел 131 летальный случай.

Всего, по состоянию на 28 марта и с начала пандемии в марте 2020 года, во Франции зафиксировано 4 545 589 инфицирований коронавирусом; 94 623 человека умерли от COVID-19.