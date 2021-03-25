Офицер ГУБОПиКа рассказал, как вычисляют админов телеграм-каналов

Уехавший в Украину в конце декабря 2020 года подполковник милиции Станислав Лупоносов рассказал, как силовики ГУБОПиКа вычисляют администраторов телеграм-каналов.

«Отслеживают по трафику. Например, кто-то в такое-то время скинул картинку, у нее определенный электронный вес в байтах. Проверяется кто в это конкретное время в стране передавал на сервер телеграма сообщение с таким количеством байтов, до секунды. Так и находят», - рассказал в интервью Нашей Ниве Лупоносов, который до прихода в ГУБОПиК служил в управлении «К» (борьба с киберпреступностью) МВД Беларуси.

Накануне белорусский зомбоящик назвал Лупоносова автором всех громких сливов о белорусских силовиках и не только, но бывший сотрудник ГУБОПиКа дал понять, что он не одинок.

«Карпенков - это человек, преданный службе диктатору. У него с ним какая-то мистическая связь, это невозможно объяснить, предан безмерно. Я подтверждаю оригинальность записи, на которой этот человек говорит о концлагере для несогласных. Я не скажу, кто эту запись опубликовал, но ту встречу записывало минимум 4 человека — это те, о ком знаю только я. В тот день он только что приехал с совещания у Лукашенко, и начал на этом драйве выступать. Бедункевич… Вся дичь, которая творится, — от него. У меня о нем нет хороших слов. Я убежден, что Бедункевича будут допрашивать его же сотрудники, некоторые — с особой радостью», - рассказал Лупоносов.

«… они (власти) всё на меня вешают, но прямых доказательств у них нет. Если я признаюсь — то приобщат к уголовному делу. А я скажу публично, что это не я. Повесили на меня, потому что я уехал в Украину. Ну пусть думают, что я один такой, ладно. Пусть успокаивают себя», - добавил он.

На вопрос «Это вы слили переговоры «Массандры?», Лупоносов ответил: «Я не буду ни в чем признаваться пока что. Знаю, что это самый интересный момент, но — без комментариев. Могу только сказать, что есть задержанные за передачу информации телеграм-каналам сотрудники КГБ».

По его словам, лично для него последней каплей терпения стало убийство Романа Бондаренко.

«Убийство Бондаренко. Мы узнали, что произошло, раньше всех: еще в обед я с коллегами ездил в БСМП по другому вопросу, говорили с главным врачом, который сказал, что Бондаренко в таком состоянии, из которого не достают уже. Мы знали, что он умрет. Мне стало ясно, что вот оно — реальное количество людей, готовых убивать за Лукашенко прямо во дворах: десять человек из ближайшего окружения, которые потеряют все в случае смены власти…

… То, что против безоружных людей будут применять гранаты, огнестрельное оружие, другие спецсредства, я не мог себе представить. В целом в коллективе сразу пошел какой-то негатив ко всему этому, но некоторые начали делать вид, мол, что нужно разбираться, как оно было на самом деле. То есть реакция противоречила не то что нормам права, но и нормам обычной человеческой морали. Тогда я задумался о том, что продолжать службу не буду…

… Когда Бондаренко умер, я спать не мог, что я еще мог чувствовать? Это иллюстрация права в стране — тебе, неважно кто ты, может проломить голову неважно кто. Главное, что этот кто-то лоялен, и ему за это ни-че-го не будет. Вот какова их «законность». Ситуацию изменит и исправит ошибки только новая власть, и я этому буду помогать».

Он также дал понять, кто сдаст страну России в случае повторения крымского сценария.

«Они (в силовых ведомствах – ред.) думают, что им поможет если не Лукашенко, то Россия. Слепо верят в это. Вот, мол, придет Россия, объединимся, зарплата будет высокая, все хорошо будет — вот что думают в ГУБОПиКе. Начальники вечно рассказывали, что в Украине все плохо, там бандеровцы, а вот в России — «хорошо», там «работники милиции больше зарабатывают». Это недалекая мотивация. Службы Беларуси там нет, нет там патриотизма белорусского. Патриоты, для которых Беларусь что-то значит, — на небольших должностях».

О лидерах протеста и почему беларусы не победили в августе 2020 года.

«Бабарико — самый сильный. У него огромная поддержка. Как только он заявил, что выдвигается — люди воодушевились. Если бы не он, ничего бы не было».

«Народ не поверил в свою мощь и не понял какой силой обладает. Ну да… выразил негодование, но власть не взял. Бессмысленное высказывание негодования. Не было никакого сомнения в том, что Лукашенко с треском проиграл выборы «домохозяйке», но не было лидеров, не было организации»...