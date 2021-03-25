Последнее обновление: 25.03.2021 12:52

Минюст Беларуси лишил лицензий нескольких адвокатов

Квалификационная комиссия Минюста Беларуси 24 марта лишила лицензий нескольких адвокатов, сообщила пресс-служба ведомства.

"…выявлены факты нарушения отдельными адвокатами законодательства об адвокатуре, что явилось основанием для проведения внеочередной аттестации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ведомство прекратило действие лицензии Сергея Зикрацкого, адвоката Максима Знака.

По итогам внеочередной аттестации Квалификационной комиссией принято решение "о невозможности выполнения адвокатами Баранчик О.В., Лесковским Б.А., Филиповичем В.В. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации".

«Квалификационной комиссией рассмотрены материалы в отношении адвоката Минской областной коллегии адвокатов Пичуха С.А. Поводом для рассмотрения данного вопроса послужил факт совершения Пичуха С.А. административного правонарушения, выразившегося в нарушении установленного порядка проведения митинга», - также сказано в сообщении.

Также, Минюст лишил лицензий адвокатов А.Барташевича, Н.Ётки и Е.Шинкаревич.



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