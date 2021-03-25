Беларусь отмечает 103-ю годовщину БНР - День Воли

Сегодня, 25 марта, Беларусь и ее граждане в 103-ю годовщину со дня образования Белорусской народной республики празднуют День Воли.

Три политических структуры подали заявку на проведение в Минске акции в честь этого праздника, но власти побоялись санкционировать это мероприятие, приложив при этом максимум усилий, что популяризировать День Воли: ведь всё то, что запретом, очень привлекает внимание.

Власти призывали не выходить на несанкционированные мероприятия 25 марта, назначили на этот день всевозможные проверки на предприятиях и спортивные мероприятия, запретили сотрудникам брать отгулы на этот день, заставили школы провести родительские собрания и в конце концов начали переводить вузы на удаленку, понимая, чем может обернуться присутствие студентов на занятиях.

25 марта в Беларуси началось во многих городах страны с поднятым БЧБ-флагом БНР, ставшим для многих исмволов новой Беларуси в 2020 году. Протест не сдулся, Беларусь не забыла и не простила…