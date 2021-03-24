МИД Беларуси выясняет обстоятельства ареста Зингмана в Конго

МИД выясняет обстоятельства задержания в Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана.

«Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим», = заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз, которого цитирует БелаПАН.

Зингман был арестован полицией Конго после встречи с бывшим президентом этой страны Жозефом Кабилой, на которой предлагал продать оружие. Вместе с ним взяли под стражу главу представительства компании «Aftrade» Олега Водчица и итальянского предпринимателя Паоло Персико. Супруга последнего сообщила итальянским журналистам, что её муж занимается химией и специализируется на разработке удобрений, сотрудничал с компанией «Aftrade», основателем которой издание называет Зингмана.

По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

Зингман имеет гражданство двух стран — США и Беларуси. Ссылаясь на свои источники, журналисты пишут, что Зингмана после ареста навестили представители американского консульства.

Зингман работает в Африке уже 15 лет и поддерживает контакты на высоком уровне с политическими лидерами как минимум 15 африканских стран.

В Беларуси бизнесмен стал известен, когда в январе 2019 года получил статус почётного консула Зимбабве в Минске. Офис консульства разместился в здании «Президент-Отеля», который находится на балансе Управления делами президента. Там же, располагается и представительство компании «Aftrade», зарегистрированной в ОАЭ.

На сайте «Aftrade» указано, что компания поставляет в Африку, Саудовскую Аравию и Индию технику производства беларуских предприятий МАЗ, БЕЛАЗ, «Амкодор», «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», МЗКТ, «Белкоммунмаш», «Лидагропроммаш», а также российского Кировского автозавода.

Зимбабвийские СМИ называют Александра Зингмана ключевой фигурой в отношениях Беларуси и Зимбабве и «советником» управделами президента Беларуси Виктора Шеймана, курирующего африканское направление.

В Минске бизнесмену принадлежит ресторан итальянской кухни «Фальконе».

Если США экстрадируют Зингмана из Конго, он много расскажет о темной стороне внешней торговли Беларуси и схемах УДП РБ.