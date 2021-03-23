Власти Конго арестовали оружейника Лукашенко

Власти Конго 19 марта арестовали почетного консула Беларуси в Зимбабве, приближенного к Виктору Шейману Александра Зингмана.

Бизнесмен, связанный с белорусским лидером Александр Лукашенко, был арестован конголезской полицией в Лубумбаши в среду после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой, сообщила dailymaverick.co.za

«Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши в среду после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Зингман ранее упоминался в сообщениях СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, что он отрицал», - пишет издание.

Источник, близкий к администрации президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, подтвердил факт ареста Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК.

Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси, и его арест привел к активной дипломатической деятельности. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

Другой источник в ДРК утверждал, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Однако, нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Зингман грозился подать в суд на замбийскую газету Digger News в 2020 году после того, как она опубликовала фотографии его встречи в посольстве Замбии в Москве с президентом Эдгаром Лунгу и высшим руководством замбийских вооруженных сил, включая постоянного министра обороны Стерди Мвале и командующего ВВС Замбии лейтенанта. -Генерал Дэвид Мума, в 2016 году.

Газета сообщила, что Зингман организовал встречу президента с Лунгу и Александром Михеевым, президентом российской государственной компании-экспортера оружия «Рособоронэкспорт». В июле 2017 года Замбия закупила у России пять самолетов Сухой.

Зингмана много раз фотографировали с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва на частном самолете Зингмана.