Последнее обновление: 21.03.2021 12:30

США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400

Категории: Индия США

США призвали Индию отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400. Министр обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх затронули этот вопрос во время встречи в Нью-Дели в субботу, 20 марта.

Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона, передает DW.

Контракт на поставку С-400 в Индию был подписан в ходе переговоров Москвы и Нью-Дели на высшем уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца текущего года. Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов (около 670 млн евро).

Российская зенитно-ракетная система уже существенно осложнила отношения Соединенных Штатов и Турции. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.



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