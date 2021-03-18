Последнее обновление: 18.03.2021 19:32

Миссия США в ОБСЕ поддержала инициативу Светланы Тихановской

Миссия США в ОБСЕ поддержала заявление Тихановской о голосовании за мирное решение кризиса путем диалога и призвала Лукашенко и представителей режима принять ее предложение о старте переговоров.

«США с гордостью поддерживают сегодняшний призыв к диалогу между властями, Координационным советом и представителями гражданского общества. США благодарят шведского председателя ОБСЕ за предложение организовать национальный диалог между властями Беларуси и теми, кто призывает к демократии и соблюдению прав человека», - говорится в сообщении в телеграм-канале Светланы Тихановской.

Миссия также призвала партнеров и союзников США поддержать беларусский народ в его борьбе за свободу и демократию.

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