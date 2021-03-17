Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе (провинция Исфахан) с помощью усовершенствованных центрифуг второго типа IR-4.

Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По оценкам агентства, это нарушение условий ядерной сделки является новой попыткой оказать давление на администрацию президента США Джозефа Байдена.

"15 марта 2021 года Агентство удостоверило, что Иран начал подачу в каскад из 174 центрифуг IR-4, уже установленных на заводе по обогащению топлива, природного гексафторида урана UF6", - говорится в отчете МАГАТЭ странам-членам организации. В докладе также указывается, что Тегеран планирует установить на объекте в Натанзе второй каскад центрифуг IR-4, но работы еще не начались.

"Таким образом, по состоянию на 15 марта 2021 года Иран использовал 5 060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m в трех каскадах и 174 центрифуги IR-4 в одном каскаде для обогащения природного гексафторида урана UF6 до 5 процентов урана-235 на заводе" в Натанзе, говорится в докладе МАГАТЭ.

В ночь на 23 февраля вступило в силу решение, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран указал, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности, передает DW.

"Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", - заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу, но подчеркнул, что при выполнении определенных условий Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

До этого МАГАТЭ согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.