Во Франции выявлен невидимый для тестов штамм коронавируса

Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который не выявляется стандартными ПЦР-тестами, сообщил Минздрав страны.

Мутация стремительно распространяется в регионе Бретань на северо-западе Франции, где число заболевших увеличивается 6 недель подряд и достигло 133 на 100 тысяч населения. По меньшей мере 8 пациентов демонстрировали все симптомы «ковида», но при этом имели отрицательные ПЦР-тесты даже по глубоким мазкам из дыхательной системы.

Пока нет информации, что новый штамм был бы более заразен или летален, чем уже имеющиеся, подчеркивает французский Минздрав. В настоящее время его изучают на предмет устойчивости к вакцинам.

ВОЗ поместила новый штамм в категорию «под наблюдением» из-за его способности ускользать от современных ПЦР-тестов, считающихся «золотым стандартом» инфекционной диагностики, сообщает finanz.ru со ссылкой на Politico.

В реальности заболевших новым штаммом куда больше, чем официальная цифра Минздрава: в последние недели было несколько десятков похожих случаев, говорит Пьер Татвен, профессор Университета Ренна.

Премьер Франции Жан Касто, выступая перед парламентом, заявил, что в стране началась третья волна пандемии. Президент Эмманюэль Макрон сообщил, что новый локдаун может быть введен в течение нескольких дней.