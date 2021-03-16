Китай одобрил вакцину против коронавируса из клеток хомяка

Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса для экстренного использования: препарат, созданный с использованием клеток яичников китайского хомячка, разработан группой китайских ученых во главе с академиком Гао Фу, директором Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний и Китайской академией наук.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Global Times.

22 февраля узбекский законодательный орган утвердил разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в Узбекистане. Вакцина была одобрена к применению 1 марта. В Узбекистане вакцина признана одной из самых безопасных и эффективных в мире, отмечает издание.

В заявлении Китайской академии наук подчеркивается, что вакцина завершила фазы I и II клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты показали, что после полной вакцинации у участников не было серьезных побочных реакций. Уровень нейтрализующих антител, продуцируемых вакциной, можно сравнить с уровнем других рекомбинантных белковых вакцин и мРНК-вакцин, которые используются в настоящее время во всем мире, что соответствует передовым международным стандартам, говорится в сообщении.

Фаза III клинических испытаний вакцины была запущена в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии в ноябре 2020 года, где была запланирована вакцинация 29 тысяч участников.

В заявлении говорится, что фаза III клинического исследования проходит хорошо, особенно благодаря высокому признанию со стороны Узбекистана, страны, где исследование было впервые начато.