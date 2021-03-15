Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией

Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией.

Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб.

По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые. Их численность уточняется, передает ТАСС.

7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям «Аль-Хадас», было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили «Аль-Хадас», что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо.

Правительственная газета «Аль-Ватан», однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.

Анкара создала в ходе военной операции «Щит Евфрата», которая проводилась в 2016-2017 гг., зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали район Африн по итогам операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов.