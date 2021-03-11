Беларусь объявила персонами нон-грата еще 2-х польских дипломатов

Беларусь высылает из страны двух руководителей Генерального консульства Польши в Гродно после ответа польской стороны на объявление персоной нон-грата генконсула Польши в Бресте Е.Тимофеюка.

«В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», - говорится в сообщении МИД РБ.

11 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

«Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях», - подчеркивается в сообщении.

Тимофеюк 28 февраля принял участие в Бресте в мероприятиях по случаю отмечаемого в Польше Национально дня памяти несломленных солдат.