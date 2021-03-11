Глава КС: В ближайшее время появится комиссия для подготовки поправок в Конституцию

В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

"В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", - отметил Миклашевич, которого цитирует БелТА.

Он сказал, что значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией. "И будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию", - сказал он.