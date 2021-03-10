Лукашенко нашел способ самофинансирования защитников агрохунты

Лукашенко разрешил Вооруженным силам и силовым ведомствам, финансируемых за счет налогоплательщиков, заниматься попутно коммерческой деятельностью и оставлять себе часть заработанных денег.

«Средства, получаемые Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, территориальными органами государственной безопасности, Следственным комитетом, Государственным пограничным комитетом от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, после налогообложения остаются в их распоряжении», - говорится в указе №85 от 9 марта 2021 года.

«средства, получаемые воинскими частями* от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, в том числе в части возмещения произведенных расходов бюджета, остаются в их распоряжении», - также говорится в документе.

*Под воинскими частями понимаются органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и транспортные войска, подчиненные Министерству обороны, воинские части, организации и подразделения, подчиненные Комитету государственной безопасности (территориальным органам государственной безопасности), учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», подчиненное центральному аппарату Следственного комитета, а также органы пограничной службы, подчиненные Государственному пограничному комитету.

«Часть средств, остающихся в распоряжении воинских частей* … подлежит перечислению государственным органам в соответствии с ведомственной подчиненностью в порядке и размерах, определяемых государственными органами.

«Средства, получаемые государственными органами …, остаются в их распоряжении и используются на приобретение и ремонт (модернизацию) вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы государственных органов, территориальных органов государственной безопасности, воинских частей в порядке, определяемом государственными органами», - также сказано в документе.

Полученные воинскими частями* деньги аккумулируются на едином казначейском счете без включения их в состав доходов и расходов республиканского бюджета.

Остатки данных средств на конец отчетного финансового года не перечисляются в доход республиканского бюджета и используются в очередном финансовом году в соответствии с этим указом.