США обеспокоены возможностями России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

«И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. <...> Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники <...> У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — отметил Реймонд.

Генерал также рассказал об одном из российских спутников. Он сравнил его с матрешкой и предположил, что он создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите», передает РБК.

В декабре прошлого года Космическое командование Министерства обороны США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). Дату и место испытаний в Пентагоне не назвали, но отметили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.

Тогда в Вашингтоне заявили, что разработка и развертывание нескольких типов противоспутникового оружия противоречит «дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе».

Также космическое командование США сообщало об испытаниях российской противоспутниковой ракеты в апреле 2020 года. Тогда в Пентагоне уточнили, что это оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — 160–2000 км). О проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия в США сообщали и в июле прошлого года.

После этого МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы об испытании космического противоспутникового оружия являются пропагандистским информационным вбросом. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители США и Великобритании пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы оправдать свои программы по размещению оружия в космосе.