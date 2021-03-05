Lamborghini отзывает более 200 суперкаров из-за опасного дефекта

Итальянская компания Lamborghini отзывает 221 автомобиль модели Lamborghini Aventador SVJ Coupe по причине существенного технического дефекта. Об этом сообщает портал CarBuzz.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, пластик крышки двигателя может со временем нагреваться и деформироваться. Это может привести к открытию крышки и ее отламыванию во время движения.

В целом речь идет о 221 модели Lamborghini Aventador SVJ Coupe, изготовленной с 4 июля 2018-го до 15 января 2021 года.

Во всех этих автомобилях вероятность дефекта равна 100%, поэтому владельцам авто премиум-класса необходимо связаться с дилером для замены детали.